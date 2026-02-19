‘इरेक्टाइल डिस्फंक्शन’ समस्या को दूर कर देगी ‘वस्ती थेरेपी’, ऐसे होता है इलाज…

Health news: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और तनाव के कारण पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन (ईडी) की समस्या तेजी से बढ़ रही है। लेकिन इसका समाधान आयुर्वेद की प्राचीन पद्धति में मिल गया है। पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद कॉलेज के शोध में ये परिणाम सामने आए हैं। पंचकर्म विभाग ने 'चतु: प्रस्तृतिका वस्ती' के जरिए इस बीमारी का उपचार निकाल लिया है। 40 मरीजों पर किए गए इस क्लिनिकल ट्रायल में से 20 मरीजों को विशेष वस्ती थेरेपी दी गई। सप्ताह में तीन दिन, कुल 15 बार दी गई थेरेपी से 60 प्रतिशत मरीजों की स्थिति में सुधार हुआ। अब इन मरीजों को एलोपैथिक दवाओं पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है।