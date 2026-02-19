विशेष पैकेज को मिली मंजूरी , बुंदेलखंड क्षेत्र में विकसित होंगे ’48 औद्योगिक पार्क’

MP News: मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए बजट में उद्योग क्षेत्र को निवेश, रोजगार और निर्यात वृद्धि का प्रमुख आधार माना है। सरकार ने स्पष्ट किया कि विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग), एमएसएमई व स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किए बिना राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई नहीं दी जा सकती, इसीलिए बायोफार्मा सेक्टर के लिए 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान और एमएसएमई व टेक्सटाइल के आधुनिकीकरण के लिए फंड की घोषणा की गई है। जानिए किन-किन चीजों पर फोकस किया गया है…