मंत्री कैलाश ने ऐसा क्या कहा कि उमंग सिंघार को कहना पड़ा- ‘मैं अपनी औकात में…’

दरअसल, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने संबोधन देते वक्त कहा कि अदाणी को बिजली खरीदने के नाम पर अगले 25 साल में 1 लाख से सवा लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे। उसी दौरान मंत्री विजयवर्गीय ने इसका सबूत मांगा। जिस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि मेरे पास सबूत है। इसी दौरान बहस तेज हो गई और कैलाश विजयवर्गीय ने आपा खोते हुए ऐसे कुछ शब्द कहे जिसे विधानसभा ने रिकॉर्ड से विलोपित कर दिया है। जिसके बाद सदन में काफी देर तक बहस और हंगामे का दौर जारी रहा।