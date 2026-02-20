भोपाल में 500 करोड़ से बनेगा एलिवेटेड ब्रिज, 40 प्रतिशत तक कम होगा ट्रैफिक

elevated bridge construction in Bhopal (फोटो- Freepik)
MP News:भोपाल के नर्मदापुरम रोड पर मेट्रो लाइन के साथ एलीवेटेड ब्रिज (Elevated Bridge) प्रस्तावित है। पहले यह बीयू से मिसरोद तक था। अब एंप्री से ही शुरू करने का नया प्रस्ताव है। एक्सटेंशन में 200 करोड़ रुपए अतिरिक्त मांगे जा रहे हैं, जबकि नर्मदापुरम रोड से समानांतर रेलवे ट्रैक से लगी हुई रोड की अनदेखी की जा रही है। मास्टर प्लान 2005 में तय होने के बावजूद ध्यान नहीं है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, इससे नर्मदापुरम रोड का नया बेहतर विकल्प लाने के साथ ट्रैफिक 40% कम किया जा सकता है।
अभी प्रस्ताव है। प्रारंभिक योजना तय हो रही है, जो भी बेहतर होगा निर्णय लिया जाएगा। केपीएस राणा, ईएनसी, पीडब्ल्यूडी
