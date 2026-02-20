केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम दिल्ली में बताया- एमपी के पूर्व सीएम को देख लिया राजनीति का फैसला

Union Minister Juel Oram: जनजातीय मंत्री जुएल ओराम ने दिल्ली में गुरुवार को अपना मध्यप्रदेश कनेक्शन बताया। उन्होंने कहा कि भोपाल में बीएचईएल में काम किया है। तब नौकरी के समय ही मैंने तो बाबूलाल गौर (मप्र के पूर्व सीएम जो मजदूर से सीएम तक बने) को देखकर सोचा कि राजनीति में आया जा सकता है। फिर चुनाव लडऩे आ गया। लोगों ने चुनाव जीता दिया। इसके बाद विधायक बनने तक का नहीं सोचा था, लेकिन देखिये कैबिनेट मंत्री (Union Minister Juel Oram) तक बना। इसलिए बिना फल की चिंता करें काम करते जाईये। दरअसल, दिल्ली में गुरुवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने 23वें स्थापना दिवस का कार्यक्रम किया। इस आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य हैं, जो मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री हैं। वहीं केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री दुर्गादास उईके हैं, जो मध्यप्रदेश से हैं। इसलिए तीनों ही प्रमुख अतिथियों व आयोजक का मध्यप्रदेश कनेक्शन सामने आया।