MP में ये काम नहीं किया तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा निरस्त, गाड़ी भी होगी जब्त

कलेक्टर को बताया गया कि शहर के प्रवेश और निकास मार्गों पर दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। मल्टीलेवल कार पार्किंग के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया है। भंवरताल, सिविक सेंटर और मानस भवन स्थित मल्टीलेवल पार्किंग के 300 मीटर के दायरे को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है। बैठक में नगर निगम कमिश्नर राम प्रकाश अहिरवार, स्मार्ट सिटी सीईओ अनुराग सिंह, एएसपी ट्रैफिक अंजना तिवारी, डीएसपी ट्रैफिक संतोष शुक्ला, कैन्ट बोर्ड अधिकारी उपस्थित थे। (MP News)