17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

MP में ये काम नहीं किया तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा निरस्त, गाड़ी भी होगी जब्त

Driving License Cancel: पांच से ज्यादा ई-चालान बकाया होने पर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त होगा और नो पार्किंग में वाहन जब्त किए जाएंगे। पंजीयन व बीमा नवीनीकरण भी अब चालान भुगतान से जुड़ा रहेगा।

less than 1 minute read
Google source verification

जबलपुर

image

Akash Dewani

Feb 17, 2026

traffic crackdown driving license cancel vehicle seizure jabalpur mp news

driving license cancel in jabalpur (फोटो- AI)

MP News: यातायात नियमों की बार-बार अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत पांच से अधिक बार ई-चालान जारी होने और उसकी राशि का भुगतान नहीं करने वाले चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त (Driving License Cancel) करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नो पार्किंग जोन में खड़ी कार जब्त की जाएगी।

उक्त आशय की जानकारी यातायात व्यवस्था की समीक्षा के लिए सोमवार को हुई बैठक में दी गई। बैठक में जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई। बताया गया कि यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सख्त रुख अपनाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी और यातायात पुलिस ऐसे उल्लंघन करने वालों की सूची तैयार कर रही है। ई-चालान की वसूली अधिक प्रभावी बनाने के लिए परिवहन विभाग को एक विशेष प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया है।

पंजीयन और बीमा में आएगी रुकावट

प्रस्ताव के अनुसार वाहनों के पंजीयन और बीमा का नवीनीकरण तभी सम्भव होगा जब वाहन मालिक अपने सभी लंबित ई-चालानों का भुगतान कर देगा। कलेक्टर सिंह और पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ 10 दिन में व्यवस्थाओं की रिपोर्ट देने कहा है।

प्रवेश और निकासी मार्गों पर नजर

कलेक्टर को बताया गया कि शहर के प्रवेश और निकास मार्गों पर दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। मल्टीलेवल कार पार्किंग के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया है। भंवरताल, सिविक सेंटर और मानस भवन स्थित मल्टीलेवल पार्किंग के 300 मीटर के दायरे को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है। बैठक में नगर निगम कमिश्नर राम प्रकाश अहिरवार, स्मार्ट सिटी सीईओ अनुराग सिंह, एएसपी ट्रैफिक अंजना तिवारी, डीएसपी ट्रैफिक संतोष शुक्ला, कैन्ट बोर्ड अधिकारी उपस्थित थे। (MP News)

ये भी पढ़ें

MP के इस शहर को बजट में मिलेगी ‘फ्लाईओवर’ की सौगात, जाम की होगी छुट्टी
जबलपुर
jabalpur proposed flyover construction budget session 2026 traffic jam mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

17 Feb 2026 03:50 am

Published on:

17 Feb 2026 03:49 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / MP में ये काम नहीं किया तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा निरस्त, गाड़ी भी होगी जब्त

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP के इस शहर को बजट में मिलेगी ‘फ्लाईओवर’ की सौगात, जाम की होगी छुट्टी

jabalpur proposed flyover construction budget session 2026 traffic jam mp news
जबलपुर

‘सिर्फ 10 मिनट दीजिए…’, 12वीं के छात्र ने बिना वकील सुप्रीम कोर्ट को दी ऐसी दलीलें, पलट गया फैसला

Supreme Court Desision
जबलपुर

विदेश भागने की तैयारी में महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी, यौन शोषण मामले में है आरोपी

Mahamandaleshwar Uttam Swami Goes Underground Amid Arrest Fears MP News
जबलपुर

एमपी में ‘पिस्ता बर्फी’ खाकर युवक की मौत, 16 की हालत गंभीर, मचा हड़कंप

Several people fell ill after eating pistachio barfi one dead 16 in critical condition jabalpur MP News
जबलपुर

खेत की मेड़ पर मिला युवती का सिर कुचला शव, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका

jabalpur
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.