MP में ये काम नहीं किया तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा निरस्त, गाड़ी भी होगी जब्त

driving license cancel in jabalpur (फोटो- AI)
MP News: यातायात नियमों की बार-बार अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत पांच से अधिक बार ई-चालान जारी होने और उसकी राशि का भुगतान नहीं करने वाले चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त (Driving License Cancel) करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नो पार्किंग जोन में खड़ी कार जब्त की जाएगी।
उक्त आशय की जानकारी यातायात व्यवस्था की समीक्षा के लिए सोमवार को हुई बैठक में दी गई। बैठक में जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई। बताया गया कि यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सख्त रुख अपनाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी और यातायात पुलिस ऐसे उल्लंघन करने वालों की सूची तैयार कर रही है। ई-चालान की वसूली अधिक प्रभावी बनाने के लिए परिवहन विभाग को एक विशेष प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया है।
प्रस्ताव के अनुसार वाहनों के पंजीयन और बीमा का नवीनीकरण तभी सम्भव होगा जब वाहन मालिक अपने सभी लंबित ई-चालानों का भुगतान कर देगा। कलेक्टर सिंह और पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ 10 दिन में व्यवस्थाओं की रिपोर्ट देने कहा है।
कलेक्टर को बताया गया कि शहर के प्रवेश और निकास मार्गों पर दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। मल्टीलेवल कार पार्किंग के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया है। भंवरताल, सिविक सेंटर और मानस भवन स्थित मल्टीलेवल पार्किंग के 300 मीटर के दायरे को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है। बैठक में नगर निगम कमिश्नर राम प्रकाश अहिरवार, स्मार्ट सिटी सीईओ अनुराग सिंह, एएसपी ट्रैफिक अंजना तिवारी, डीएसपी ट्रैफिक संतोष शुक्ला, कैन्ट बोर्ड अधिकारी उपस्थित थे। (MP News)
बड़ी खबरेंView All
जबलपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग