एमपी में ‘पिस्ता बर्फी’ खाकर युवक की मौत, 16 की हालत गंभीर, मचा हड़कंप

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रकार के लक्षण आमतौर पर दूषित खाद्य पदार्थों में बैक्टीरिया या टॉक्सिन की मौजूदगी के कारण सामने आते हैं। विशेष रूप से दूध से बनी मिठाइयों में यदि स्वच्छता और भंडारण का ध्यान न रखा जाए तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। भारत में खाद्य सुरक्षा की निगरानी का दायित्व भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के पास है, जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता संबंधी मानक तय करता है। बताया गया है कि संबंधित मिठाई भेड़ाघाट चौराहे की एक दुकान से खरीदी गई थी। मामला सामने आने के बाद खाद्य विभाग की टीम ने दुकान से नमूने जब्त कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।