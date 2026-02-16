16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

इंदौर मेट्रो का होगा विस्तार, 11 किमी का ट्रैक तैयार, इस महीने से होगा संचालन

Indore Metro: इंदौर में मेट्रो विस्तार को लेकर बड़ी हलचल है। 11 किलोमीटर लंबा ट्रैक तैयार हो चुका है और अब CMRS के सिक्योरिटी ऑडिट का इंतजार है।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Akash Dewani

Feb 16, 2026

indore metro 11 km track ready awaits cmrs approval mp news

indore metro 11 km track ready (फोटो-MP Info)

MP News: सीएमआरएस की टीम इस सप्ताह सिक्योरिटी ऑडिट के लिए आएगी। इंदौर मेट्रो रेल (Indore Metro) कार्पोरेशन ने दौरे के लिए पूरी कर ली है। दावा है कि 11 किलोमीटर लंबा ट्रैक पूरी तरह से तैयार है, हालांकि स्टेशनों का काम अधूरा है। दावा है कि संचालन शुरू होने के पहले तक अधिकांश पूरा हो जाएगा। मार्च तक संचालन शुरू करने का प्रयास है, लेकिन सीएमआरएस के दौरे की देरी होने की स्थिति में अप्रैल तक टल सकता है।

मेट्रो रेल कॉपेरिशन के अधिकारियों का मानना है कि इस सप्ताह सीएमआरएस की टीम आ जाएगी। टीम अपने स्तर पर पूरे ट्रैक को चेक करने के बाद सीएमआरएस को रिपोर्ट देगी और वे मार्च के पहले सप्ताह में दौरे के लिए आएंगे। सिक्योरिटी ऑडिट में एनओसी मिलने के साथ ही बड़ा आयोजन कर सुपर कॉरिडोर से रेडिसन स्टेशन तक 11 किलोमीटर हिस्से में मेट्रो का संचालन पूरा हो जाएगा। दावा है कि एक साथ 11 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर मेट्रो का संचालन देश में पहली बार हो रहा है।

अंदरूनी काम पूरे, 24 घंटे चल रहा काम

अभी गांधी नगर से सुपर कॉरिडोर स्टेशन 3 तक करीब 6 किलोमीटर में मेट्रो का संचालन हो रहा है। मार्च में 11 किलोमीटर यानी कुल 17 किलोमीटर में संचालन पूरा हो जाएगा। अफसरों का दावा है कि इस हिस्से में ट्रैक, थर्ड रेल (बिजली लाइन) आदि सारे काम हो गए हैं। जूनियर टीम जो सुधार बताएगी वह पूरा कर दिया जाएगा। फिलहाल मुख्य सीएमआरएस के दौरे का इंतजार है। स्टेशनों के अंदरूनी काम पूरे हैं, 24 घंटे काम चल रहा, रंगाई पुताई चल रही है।

31 से 33 किलोमीटर की होगी येलो लाइन

इंदौर मेट्रो का पहला 6 किलोमीटर लंबा सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर गांधी नगर से सुपर कॉरिडोर क्षेत्र तक 31 मई 2025 से शुरू हो चुका है, जिसमें 5 स्टेशन शामिल हैं। पूरी येलो लाइन लगभग 31-33 किलोमीटर लंबी होगी और इसमें करीब 28-29 स्टेशन बनाए जाएंगे। परियोजना के पहले चरण की लागत लगभग 1500 करोड़ रुपए रही, जबकि कुल अनुमानित लागत 12000 करोड़ रुपए से अधिक है। (MP News)

ये भी पढ़ें

भोजशाला पर बड़ा फैसला करीब! हाईकोर्ट में आज खुलेगी वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट
धार
Bhojshala ASI Survey Report Hearing in High Court MP News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Feb 2026 02:06 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर मेट्रो का होगा विस्तार, 11 किमी का ट्रैक तैयार, इस महीने से होगा संचालन

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

खजराना मंदिर गर्भगृह विवाद: VIP गुंडे को छोड़, छोटे कर्मचारियों पर प्रशासन ने की कार्रवाई

Khajrana Temple Garbhgriha Dispute collector Action Against small Employees VIP gangster spared MP News
इंदौर

60 फीट चौड़ी सड़क के लिए टूटेंगे 350 मकान, नोटिस जारी

indore news
इंदौर

अब शराब की बोतलों पर लगेंगे Qr कोड ! जारी होगी नई आबकारी नीति

New excise policy
इंदौर

नहीं रहे MP की बड़ी यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी, शहर में शोक की लहर

इंदौर

खजराना गणेश मंदिर के गर्भगृह में घुसा VIP गैंगस्टर, गुर्गों के साथ की पूजा, रील भी बनाई, मचा बवाल

gangster Satish Bhau enters Khajrana Ganesh Temple Controversy made reel mp news
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.