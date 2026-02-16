इंदौर मेट्रो का होगा विस्तार, 11 किमी का ट्रैक तैयार, इस महीने से होगा संचालन

मेट्रो रेल कॉपेरिशन के अधिकारियों का मानना है कि इस सप्ताह सीएमआरएस की टीम आ जाएगी। टीम अपने स्तर पर पूरे ट्रैक को चेक करने के बाद सीएमआरएस को रिपोर्ट देगी और वे मार्च के पहले सप्ताह में दौरे के लिए आएंगे। सिक्योरिटी ऑडिट में एनओसी मिलने के साथ ही बड़ा आयोजन कर सुपर कॉरिडोर से रेडिसन स्टेशन तक 11 किलोमीटर हिस्से में मेट्रो का संचालन पूरा हो जाएगा। दावा है कि एक साथ 11 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर मेट्रो का संचालन देश में पहली बार हो रहा है।