15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

नहीं रहे MP की बड़ी यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी, शहर में शोक की लहर

MP News: मध्य प्रदेश के इंदौर में देवी अहिल्या बाई विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. भरत छापरवाल का रविवार की रात निधन हो गया।

less than 1 minute read
Google source verification

इंदौर

image

Himanshu Singh

Feb 15, 2026

MP News: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से बड़ी खबर सामने आई है। जहां पूर्व कुलपति, वरिष्ठ शिक्षाविद् और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन डॉ. भरत छापरवाल का रविवार की रात निधन हो गया। वह लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे।

8 साल रह चुके हैं DAVV के कुलपति

डॉ. भरत छापरवाल की गिनती उन कुलपतियों में आते हैं। जिन्होंने लंबे समय तक देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। वह 1996 से 2004 तक कुलपति रहे। इसके बाद इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली। डॉ. छापरवाल रिटायर होने के बाद भी सक्रिय रहे। उनके निधन से मेडिकल और शिक्षा के शोक की लहर है।

दूरदर्शी थे डॉ छापरवाल

डॉ छापरवाल के बारे में कहा जाता है कि वह एक बेहद सुलझे, सरल और दूरदर्शी शिक्षाविद् थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी की शिक्षा को समाज से जोड़ने और छात्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण पहल शुरू कीं। उनके नेतृत्व में कई नए शोध, नवाचारों को बढ़ावा मिला।

इंदिरा गांधी जैसे नेताओं के सीधे संपर्क में थे

डॉ. छापरवाल उन दिनों सत्ता के शीर्ष नेतृत्व के सीधे संपर्क में थे। वह अक्सर इंदिरा गांधी, अटल बिहारी बाजपेयी और चंद्रशेखर जैसे दिग्गजों के नेताओं से मुलाकात करते थे।

अमेरिका का ऑफर ठुकराया था

उन दिनों डॉ. छापरवाल ने अमेरिका के ऑफर को ठुकराकर देश में रहकर सेवा करने का मौका चुना। उन्हें कुलपति रहते बंगला भी अलॉट हुआ। मगर चकाचौंध छोड़कर उन्होंने अपने निजी घर में रहने का फैसला लिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Feb 2026 02:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / नहीं रहे MP की बड़ी यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी, शहर में शोक की लहर

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

खजराना गणेश मंदिर के गर्भगृह में घुसा VIP गैंगस्टर, गुर्गों के साथ की पूजा, रील भी बनाई, मचा बवाल

gangster Satish Bhau enters Khajrana Ganesh Temple Controversy made reel mp news
इंदौर

NEET-PG में नए ‘कोटे’ की एंट्री, कोर्ट ने दिए रिजल्ट जारी करने के निर्देश

High Court Order On NEET-PG NRI Counselling Result Declaration MP News
इंदौर

MBA छात्रा का निर्वस्त्र शव मिलने का मामला, मुंबई से पकड़ाया आरोपी, वायरल किए थे आपत्तिजनक वीडियो

indore news
इंदौर

पैरों से लिपटकर बच्चे कहते रहे, 'पापा ऐसा मत करो, रुक जाओ', लेकिन नहीं माना पिता..

indore
इंदौर

एमपी के इस शहर में बना 72 साल पुराना ब्रिज टूटेगा, 140 करोड़ में होगा नया निर्माण

Indore Shastri Bridge
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.