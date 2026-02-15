नहीं रहे MP की बड़ी यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी, शहर में शोक की लहर

डॉ. भरत छापरवाल की गिनती उन कुलपतियों में आते हैं। जिन्होंने लंबे समय तक देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। वह 1996 से 2004 तक कुलपति रहे। इसके बाद इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली। डॉ. छापरवाल रिटायर होने के बाद भी सक्रिय रहे। उनके निधन से मेडिकल और शिक्षा के शोक की लहर है।