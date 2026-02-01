MBA छात्रा का निर्वस्त्र शव मिलने का मामला, मुंबई से पकड़ाया आरोपी, वायरल किए थे आपत्तिजनक वीडियो

mba girl student murder accused classmate arrested from mumbai
MP News: मध्यप्रदेश के इंदौर के द्वारकापुरी इलाके में क्लासमेट के कमरे में निर्वस्त्र हालत में मिले MBA छात्रा के शव के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी क्लासमेट को पुलिस ने मुंबई से पकड़ा है। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने लड़की से पीछा छुड़ाने और गुस्से में आकर हत्या करने की बात कबूली है। पुलिस के मुताबिक आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मुंबई भाग गया था और वहीं पर रातभर मेट्रो में घूमता रहा।
डीसीपी कृष्ण लालचंदानी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि द्वारकापुरी क्षेत्र में शुक्रवार को 24 साल की MBA छात्रा का शव उसके क्लासमेट युवक के कमरे में मिला था। मामला बेहद गंभीर था इसलिए पुलिस की अलग-अलग टीमें बनाकर मामले की जांच की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी क्लासमेट पीयूष धनोतिया को मुंबई पुलिस की मदद से मुंबई से गिरफ्तार किया है। डीसीपी ने बताया कि आरोपी पीयूष और मृतका दोनों रिलेशनशिप में थे। 8 सितंबर 2025 को इनकी पहली मुलाकात हुई थी। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि छात्रा उस पर शादी का दबाव बना रही थी लेकिन उसके परिवारवाले शादी के लिए तैयार नहीं थे इसलिए वो छात्रा से रिश्ता खत्म करना चाहता था। 10 फरवरी को दोपहर साढ़े तीन बजे के करीब छात्रा उसके कमरे पर आई थी। जहां दोनों के बीच विवाद हुआ और आरोपी पीयूष ने छात्रा की गला दबाकर हत्या कर दी।
डीसीपी कृष्ण लालचंदानी ने आगे बताया कि छात्रा की हत्या करने के बाद आरोपी पीयूष कमरे का बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया। उसने नई सिम खरीदी और मुंबई पहुंच गया। वारदात के बाद आरोपी मानसिक रूप से परेशान था वो रातभर मुंबई मेट्रो में घूमता रहा इसी दौरान तकनीकी साक्ष्यों के जरिए उसकी लोकेशन का पता चला। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि वो रिलेशन खत्म करना चाहता तथा और यही बात करने के लिए छात्रा को रूम पर बुलाया था। गुस्से में छात्रा की हत्या करने के बाद आरोपी ने छात्रा को बदनाम करने के इरादे से उसके अश्लील वीडियो कॉलेज के आधिकारिक व्हॉट्सएप ग्रुप पर डाले थे और सोशल मीडिया स्टेट्स पर भी लगाए थे। पुलिस का कहना है कि आरोपी से विस्तृत पूछताछ के बाद ही पूरी घटना का खुलासा किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
इंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग