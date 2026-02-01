14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

MBA छात्रा का निर्वस्त्र शव मिलने का मामला, मुंबई से पकड़ाया आरोपी, वायरल किए थे आपत्तिजनक वीडियो

MP News: मृत छात्रा के मोबाइल से आरोपी ने वायरल किए थे आपत्तिजनक वीडियो, मुंबई पुलिस की मदद से पकड़ाया आरोपी क्लासमेट।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Shailendra Sharma

Feb 14, 2026

indore news

mba girl student murder accused classmate arrested from mumbai

MP News: मध्यप्रदेश के इंदौर के द्वारकापुरी इलाके में क्लासमेट के कमरे में निर्वस्त्र हालत में मिले MBA छात्रा के शव के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी क्लासमेट को पुलिस ने मुंबई से पकड़ा है। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने लड़की से पीछा छुड़ाने और गुस्से में आकर हत्या करने की बात कबूली है। पुलिस के मुताबिक आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मुंबई भाग गया था और वहीं पर रातभर मेट्रो में घूमता रहा।

छात्रा से रिश्ता खत्म करना चाहता था आरोपी

डीसीपी कृष्ण लालचंदानी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि द्वारकापुरी क्षेत्र में शुक्रवार को 24 साल की MBA छात्रा का शव उसके क्लासमेट युवक के कमरे में मिला था। मामला बेहद गंभीर था इसलिए पुलिस की अलग-अलग टीमें बनाकर मामले की जांच की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी क्लासमेट पीयूष धनोतिया को मुंबई पुलिस की मदद से मुंबई से गिरफ्तार किया है। डीसीपी ने बताया कि आरोपी पीयूष और मृतका दोनों रिलेशनशिप में थे। 8 सितंबर 2025 को इनकी पहली मुलाकात हुई थी। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि छात्रा उस पर शादी का दबाव बना रही थी लेकिन उसके परिवारवाले शादी के लिए तैयार नहीं थे इसलिए वो छात्रा से रिश्ता खत्म करना चाहता था। 10 फरवरी को दोपहर साढ़े तीन बजे के करीब छात्रा उसके कमरे पर आई थी। जहां दोनों के बीच विवाद हुआ और आरोपी पीयूष ने छात्रा की गला दबाकर हत्या कर दी।

रातभर मेट्रो में घूमता रहा आरोपी

डीसीपी कृष्ण लालचंदानी ने आगे बताया कि छात्रा की हत्या करने के बाद आरोपी पीयूष कमरे का बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया। उसने नई सिम खरीदी और मुंबई पहुंच गया। वारदात के बाद आरोपी मानसिक रूप से परेशान था वो रातभर मुंबई मेट्रो में घूमता रहा इसी दौरान तकनीकी साक्ष्यों के जरिए उसकी लोकेशन का पता चला। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि वो रिलेशन खत्म करना चाहता तथा और यही बात करने के लिए छात्रा को रूम पर बुलाया था। गुस्से में छात्रा की हत्या करने के बाद आरोपी ने छात्रा को बदनाम करने के इरादे से उसके अश्लील वीडियो कॉलेज के आधिकारिक व्हॉट्सएप ग्रुप पर डाले थे और सोशल मीडिया स्टेट्स पर भी लगाए थे। पुलिस का कहना है कि आरोपी से विस्तृत पूछताछ के बाद ही पूरी घटना का खुलासा किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

पैरों से लिपटकर बच्चे कहते रहे, ‘पापा ऐसा मत करो, रुक जाओ’, लेकिन नहीं माना पिता..
इंदौर
indore

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Feb 2026 06:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / MBA छात्रा का निर्वस्त्र शव मिलने का मामला, मुंबई से पकड़ाया आरोपी, वायरल किए थे आपत्तिजनक वीडियो

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पैरों से लिपटकर बच्चे कहते रहे, 'पापा ऐसा मत करो, रुक जाओ', लेकिन नहीं माना पिता..

indore
इंदौर

एमपी के इस शहर में बना 72 साल पुराना ब्रिज टूटेगा, 140 करोड़ में होगा नया निर्माण

Indore Shastri Bridge
इंदौर

910 करोड़ की रेल लाइन बिछेगी, काटे जाएंगे 1 लाख पेड़, MP से तेलंगाना तक बढ़ेगी कनेक्टिविटी

Mhow-Balwara rail line construction 1 lakh trees will be felled telangana connectivity mp news
इंदौर

एमपी में दोस्त के कमरे में MBA छात्रा का निर्वस्त्र शव मिला, 3 दिन पहले वायरल हुआ था आपत्तिजनक वीडियो

indore
इंदौर

एमपी के इस जिले में ‘7 लाख’ से ज्यादा समग्र ID डिलीट, बढ़ेगी मुसीबत !

Samagra IDs
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.