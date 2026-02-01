MBA छात्रा का निर्वस्त्र शव मिलने का मामला, मुंबई से पकड़ाया आरोपी, वायरल किए थे आपत्तिजनक वीडियो

डीसीपी कृष्ण लालचंदानी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि द्वारकापुरी क्षेत्र में शुक्रवार को 24 साल की MBA छात्रा का शव उसके क्लासमेट युवक के कमरे में मिला था। मामला बेहद गंभीर था इसलिए पुलिस की अलग-अलग टीमें बनाकर मामले की जांच की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी क्लासमेट पीयूष धनोतिया को मुंबई पुलिस की मदद से मुंबई से गिरफ्तार किया है। डीसीपी ने बताया कि आरोपी पीयूष और मृतका दोनों रिलेशनशिप में थे। 8 सितंबर 2025 को इनकी पहली मुलाकात हुई थी। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि छात्रा उस पर शादी का दबाव बना रही थी लेकिन उसके परिवारवाले शादी के लिए तैयार नहीं थे इसलिए वो छात्रा से रिश्ता खत्म करना चाहता था। 10 फरवरी को दोपहर साढ़े तीन बजे के करीब छात्रा उसके कमरे पर आई थी। जहां दोनों के बीच विवाद हुआ और आरोपी पीयूष ने छात्रा की गला दबाकर हत्या कर दी।