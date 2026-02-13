एमपी के इस जिले में ‘7 लाख’ से ज्यादा समग्र ID डिलीट, बढ़ेगी मुसीबत !

MP News: नगर निगम ने शहरभर में 22 जोन अंतर्गत करीब 7 लाख से अधिक समग्र आइडी डिलीट कर दी हैं। इस कारण इन लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। लोगों का आरोप है कि उन्हें समग्र आइडी वैरिफिकेशन कराने या केवायसी कराने की सूचना ही नहीं दी गई। बिना सूचना के इन्हें डुप्लीकेट मानते हुए डिलीट कर दिया गया। समग्र आइडी डी-एक्टिवेट होने की जानकारी भी लोगों को तब लगी, जब किसी काम के लिए वह सरकारी दफ्तरों में पहुंचे। अब आइडी रिकवर कराने के लिए उन्हें चक्कर लगाना पड़ रहे हैं।