जमीन से 125 फीट नीचे बनेगा इंदौर का ये मेट्रो स्टेशन, बदला गया डिजाइन

क्षेत्र में चल रहे विरोध और स्थानीय चिंताओं को देखते हुए मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने स्पष्ट किया है कि स्टेशन को अधिक गहराई पर बनाने से सतह पर कम जगह घिरेगी और आसपास के मौजूदा निर्माणों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। दावा किया गया है कि बगीचे की निर्धारित जमीन के अलावा अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और किसी भवन को तोड़ने की नौबत नहीं आएगी। अधिकारियों द्वारा स्थानीय लोगों को तकनीकी स्थिति समझाने के बाद ही आगे का काम तेज किया जाएगा।