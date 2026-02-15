15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

NEET-PG में नए ‘कोटे’ की एंट्री, कोर्ट ने दिए रिजल्ट जारी करने के निर्देश

MP News: हाईकोर्ट ने नीट-पीजी के एनआरआई कोटे को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए सरकार को काउंसलिंग परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने साफ किया कि तीसरे चरण में मेरिट के आधार पर सभी पात्र अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Akash Dewani

Feb 15, 2026

High Court Order On NEET-PG NRI Counselling Result Declaration MP News

NEET-PG NRI Counselling Result (फोटो- Freepik)

NEET-PG NRI Counselling Result: इंदौर हाईकोर्ट ने नीट-पीजी में एनआरआइ कोटा के तहत एडमिशन को लेकर फैसला जारी किया है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की कोर्ट ने एनआरआइ कोटे के तहत काउंसलिंग के रिजल्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही याचिकाकर्ताओं को मेरिट के आधार पर काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति भी दी है।

हाईकोर्ट में डॉ. अंकित अग्रवाल और डॉ. मौलश्री अग्रवाल ने याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने 3 सितंबर 2025 को हुए गजट नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी। इस गजट में सरकार ने नई शर्त जोड़ी थी, जिसके अनुसार एनआरआइ कोटा के अंतर्गत नीट-पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए केवल वे अभ्यर्थी प्रथम चरण की काउंसलिंग में पात्र होंगे, जिन्होंने मध्यप्रदेश राज्य के मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की हो। (MP News)

परिणाम घोषित करने पर लगी थी रोक

कोर्ट ने इन दोनों याचिकाओं की पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान दोनों याचिकाकर्ताओं के नाम काउंसलिंग के लिए पंजीकृत करने तथा अन्य शर्तों की पूर्ति के अधीन उन्हें काउंसलिंग में भाग लेने की अंतरिम अनुमति दी थी, हालांकि, उनके परिणाम घोषित करने पर रोक लगाई गई थी।

अब 16 फरवरी को परिणाम आएंगे

कोर्ट को जानकारी दी कि दोनों याचिकाकर्ता तृतीय चरण की काउंसलिंग में भाग ले चुके हैं और परिणाम 16 फरवरी को घोषित किया जाना प्रस्तावित है। कोर्ट ने इस मामले में अपना आदेश जारी करते हुए कहा है कि वर्तमान में तृतीय चरण की काउंसलिंग चल रही है और शर्त प्रथम चरण तक सीमित है, इसलिए याचिकाकर्ताओं का परिणाम घोषित किया जाए।

सरकार ने कहा- जोड़ी गई शर्त पहले चरण के लिए थी

सुनवाई के दौरान कोर्ट में सरकार की ओर से जो जवाब दिया गया। उसमें सरकार ने स्पष्ट किया कि जो शर्त जोड़ी गई थी, वो केवल पहले चरण की काउंसलिंग के लिए ही थी। दूसरे और तीसरे चरण की काउंसलिंग में यह शर्त शिथिल कर दी गई है और सीटें सभी पात्र अभ्यर्थियों के लिए खुली हैं। (MP News)

ये भी पढ़ें

MP में बदलेगा एक और जिले का नाम! विधायक ने सीएम के सामने रखी अपनी बात
बुरहानपुर
burhanpur name change demand by mla cm mohan yadav announce banana processing unit mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

15 Feb 2026 02:26 am

Published on:

15 Feb 2026 02:25 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / NEET-PG में नए ‘कोटे’ की एंट्री, कोर्ट ने दिए रिजल्ट जारी करने के निर्देश

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

खजराना गणेश मंदिर के गर्भगृह में घुसा VIP गैंगस्टर, गुर्गों के साथ की पूजा, रील भी बनाई, मचा बवाल

gangster Satish Bhau enters Khajrana Ganesh Temple Controversy made reel mp news
इंदौर

MBA छात्रा का निर्वस्त्र शव मिलने का मामला, मुंबई से पकड़ाया आरोपी, वायरल किए थे आपत्तिजनक वीडियो

indore news
इंदौर

पैरों से लिपटकर बच्चे कहते रहे, 'पापा ऐसा मत करो, रुक जाओ', लेकिन नहीं माना पिता..

indore
इंदौर

एमपी के इस शहर में बना 72 साल पुराना ब्रिज टूटेगा, 140 करोड़ में होगा नया निर्माण

Indore Shastri Bridge
इंदौर

910 करोड़ की रेल लाइन बिछेगी, काटे जाएंगे 1 लाख पेड़, MP से तेलंगाना तक बढ़ेगी कनेक्टिविटी

Mhow-Balwara rail line construction 1 lakh trees will be felled telangana connectivity mp news
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.