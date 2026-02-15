MP में बदलेगा एक और जिले का नाम! विधायक ने सीएम के सामने रखी अपनी बात

सीएम ने बुरहानपुर जिले में मिनी एयरपोर्ट की भी घोषणा की। शाहपुर को नगर पालिका, वारकरी समुदाय के लिए कीर्तन केंद्र, बुरहानपुर की सूत मिल के श्रमिकों की बकाया भुगतान करने की घोषणा के साथ 696.37 करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन व लोकार्पण किया। सरकार 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। बालाघाट व निमाड़ क्षेत्र में कृषि कैबिनेट करने की घोषणा की है। इसमें किसानों के कल्याण से जुड़े बड़े निर्णय लिया जा सकते हैं। अब बुरहानपुर जिले में सीएम ने पहली कृषि आधारित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की घोषणा की है।