बुरहानपुर

5 तहसील, 3 नगरीय निकाय, 264 गांव में 15 साल बाद होगी डिजिटल जनगणना, तैयारियां शुरू

MP News: भारत सरकार द्वारा जनगणना को लेकर अधिसूचना जारी करने के बाद सभी नगरीय निकायों से वर्तमान सीमाओं की जानकारी मांगी गई।

less than 1 minute read
Google source verification

बुरहानपुर

image

Astha Awasthi

Feb 12, 2026

Digital census

Digital census (फोटो सोर्स: AI Image)

MP News: 15 साल बाद जिले में डिजिटल जनगणना होगी। 5 तहसील, 3 नगरीय निकायों के साथ 264 ग्रामों को शामिल किया गया है। पहली बार डिजिटल मोबाइल ऐप से दो चरण में गणना का कार्य होगा। पहला चरण 1 से 30 मई और दूसरा चरण फरवरी 2027 में किया जाएगा। जनगणना को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी शुरू हो गई है। कलेटर हर्ष सिंह ने अफसरों की बैठक लेकर कार्ययोजना पर चर्चा की। भारत सरकार द्वारा जनगणना को लेकर अधिसूचना जारी करने के बाद सभी नगरीय निकायों से वर्तमान सीमाओं की जानकारी मांगी गई। दो चरणों में जनगणना का कार्य पूरा होगा।

डिजिटल ऐप पर हर मकान की नंबरिंग के साथ घरों की सूची, निर्माण सामग्री, स्वामित्व, पानी, बिजली, शौचालय से लेकर इंटरनेट की सुविधा तक की जानकारी एकत्रित की जाएगी। पहली बार जनगणना में नागरिकों को ऑनलाइन सेल्फ एन्यूमरेशन का विकल्प भी मिलेगा, जिससे वे स्वयं अपनी जानकारी ऐप पर दर्ज कर सकेंगे। रीयल टाइम में सर्वर पर ट्रांसफर होगा।

1991 से 2011 की जनगणना की स्थिति

2001 की जनगणना में बुरहानपुर की जनसंलया 634883 थी। जबकि 2011 में बुरहानपुर की जनसंलया 757820 थी। साक्षरता दर की बात करें 2011 में बुरहानपुर की औसत साक्षरता दर 64.36 थी।

यह जानकारी होगी एकत्रित

पहले चरण के लिए मकानों का सूचीकरण और गणना होगी। दूसरे चरण में परिवार के सदस्यों की जानकारी, वाहन स्वामित्व, इंटरनेट सुविधा, पीने के पानी का स्रोत, शौचालय, एलपीजी कनेंशन और मुलय अनाज जैसी जानकारियां शामिल हैं। परिवार के मुखिया को यह जानकारी देनी होगी।

2136 कर्मचारियों की बनेंगी टीम

जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर बुधवार को जिला समन्वय समिति की पहली बैठक हुई ।जनगणना जिला प्रभारी विनय श्रीवास्तव ने बताया कि करीब 2136 अधिकारी-कर्मचारियों की टीम बनाई गई है जो इस कार्य में अपनी सेवाएं देंगे। विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।







Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Burhanpur / 5 तहसील, 3 नगरीय निकाय, 264 गांव में 15 साल बाद होगी डिजिटल जनगणना, तैयारियां शुरू

