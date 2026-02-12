5 तहसील, 3 नगरीय निकाय, 264 गांव में 15 साल बाद होगी डिजिटल जनगणना, तैयारियां शुरू

MP News: 15 साल बाद जिले में डिजिटल जनगणना होगी। 5 तहसील, 3 नगरीय निकायों के साथ 264 ग्रामों को शामिल किया गया है। पहली बार डिजिटल मोबाइल ऐप से दो चरण में गणना का कार्य होगा। पहला चरण 1 से 30 मई और दूसरा चरण फरवरी 2027 में किया जाएगा। जनगणना को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी शुरू हो गई है। कलेटर हर्ष सिंह ने अफसरों की बैठक लेकर कार्ययोजना पर चर्चा की। भारत सरकार द्वारा जनगणना को लेकर अधिसूचना जारी करने के बाद सभी नगरीय निकायों से वर्तमान सीमाओं की जानकारी मांगी गई। दो चरणों में जनगणना का कार्य पूरा होगा।