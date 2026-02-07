बुरहानपुर में खून की कमी से जूझ रही महिलाएं,2 साल में 42 मौतें, हर माह 100 पंजीयन



साल 2023-24 में 22 और 2024-25 में 20 गर्भवतियों की मौत हुई है। जिला अस्पताल में हर दिन 30 गर्भवतियों की जांच करने के साथ हाइरिस्क गर्भवती की पहचान एवं उपचार के लिए हर माह में दो बार प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत शिविर लगाने के साथ डिलीवरी के समय डॉक्टरों की निगरानी के लिए अलग कक्ष बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 52 प्रकार की हाइरिस्क श्रेणी बनाई गई है जो महिलाएं इस श्रेणी में आती है उनका पंजीयन पोर्टल पर किया जाता है। जिलेभर से हर माह लगभग 100 ऐसी महिलाओं का पंजीयन हो रहा है जो हाइरिस्क श्रेणी में एनीमिया पीडि़त, टीबी, एचआइवी के साथ अन्य गंभीर बीमारी से जूझ रही है।