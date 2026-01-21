15 हजार बुजुर्ग वंचित…’आयुष्मान कार्ड’ बनाने के लिए घर-घर जाएगा स्वास्थ विभाग

केंद्र की आयुष्मान भारत योजना बीमारी के इलाज के समय गरीब एवं माध्यमवर्गीय परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिले में 2018 से आयुष्मान भारत के कार्ड बनाने का काम शुरू हुआ था। स्वास्थ्य विभाग ने राशन कार्ड पोर्टल पर दर्ज लोगों की संख्या और जनगणना के अनुसार जिले के 6 लाख 5 हजार 401 लोगों का इस योजना के तहत कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया, लेकिन 6 साल में अब तक 5 लाख 65 हजार 645 लोगों के ही कार्ड बन सके। शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभी 39 हजार 756 लोगों के कार्ड पंजीयन करना है।