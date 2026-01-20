’10वीं-12वीं’ बोर्ड परीक्षाओं के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर, स्टूडेंट ले सकेंगे हेल्प

बोर्ड कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के साथ कॉलेज स्तर पर भी विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और मानसिक तनाव को कैसे खत्म किया जाए इसको लेकर प्रेरित किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी स्कूल एवं कॉलेजस्तर पर विद्यार्थियों को परीक्षा के समय मिलने वाली सहायता के लिए नंबर जारी कर रहे है। स्कूलस्तर पर भी पालकों से यह कहा जा रहा है कि परीक्षा को लेकर बच्चों पर अधिक दबाव न डालें। बच्चों के साथ रहें और व्यवहार में बदलाव उनसे बात करें और उनकी बात को ध्यान से सुनकर समाधान करे।