’10वीं-12वीं’ बोर्ड परीक्षाओं के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर, स्टूडेंट ले सकेंगे हेल्प

MP News: फरवरी माह में होने वाल बोर्ड परीक्षा को लेकर कक्षा 10वीं, 12वीं के विद्यार्थियों का तनाव बढ़ने के साथ डर का माहौल बनने लगा है। विद्यार्थियों की सहायता के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए है। एक कॉल करते ही काउंसलरों द्वारा विद्यार्थियों के डर को खत्म किया जा रहा है। काउंसलिंग के लिए शालास्तर पर भी विद्यार्थियों नंबर दिए जा रहे है। बोर्ड परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों को गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के विषयों को लेकर घबराहट रहती है।
शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय की प्राचार्य परवीन हुसैन ने कहा कि हर साल बोर्ड से हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाते है। यह विद्यार्थियों के डर को खत्म करने के साथ समस्याओं का समाधान भी करते है। इस साल भी परीक्षा के पहले हेल्पलाइन जारी किए है अधिकांश पालक इन नंबरों पर कॉल कर बच्चों की मोबाइल की लत से दूर करने के लिए हेल्प मांग रहे है। पढ़ाई से लेकर ट्यूशन और घर पर होने वाली पढ़ाई का अलग से टाइम टेबल भी बनाया जा रहा है।
बोर्ड कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के साथ कॉलेज स्तर पर भी विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और मानसिक तनाव को कैसे खत्म किया जाए इसको लेकर प्रेरित किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी स्कूल एवं कॉलेजस्तर पर विद्यार्थियों को परीक्षा के समय मिलने वाली सहायता के लिए नंबर जारी कर रहे है। स्कूलस्तर पर भी पालकों से यह कहा जा रहा है कि परीक्षा को लेकर बच्चों पर अधिक दबाव न डालें। बच्चों के साथ रहें और व्यवहार में बदलाव उनसे बात करें और उनकी बात को ध्यान से सुनकर समाधान करे।
माशिमं 1800-233-0175
सीबीएसई 1800-11-8 004
किशोर बोर्ड 9999666555
चाइल्ड हेल्प- 1098
टेली मानस-14416
