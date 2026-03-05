Iran-Israel War: एमपी के बुरहानपुर का खाड़ी देशों से व्यापारिक खास रिश्ता, युद्ध से होगा करोड़ों का नुकसान

बड़े केला गु्रप से एक्सपोर्टर संपर्क में रहते है। जिले में जिस बाग में अच्छी क्वालिटी रहती है उसे पहले ही एक्सपोर्ट के लिए चयन कर लिया जाता है। किसान से रेट तय होने के बाद कटाई कर बॉक्स या ट्रक से नासिक भेज दिया जाता है। नासिक में केले की पैकेजिंग कर कंटेनर के लिए मुंबई बोर्ट पर भेजा जाता है। जहां से डिमांड के अनुसार एक्सपोर्ट किया जाता है। केले की लंबाई, वजन से लेकर मोटाई मायने रखती है। विदेश नहीं जाने वाला केला देश के पंजाब, हरियाण, दिल्ली, यूपी सहित अन्य राज्यो में सप्लाय होता है।