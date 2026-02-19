MP में भाजपा पार्षद के पुत्र ने किया कांड! नाबालिग पर बनाया दबाव, POCSO एक्ट में केस दर्ज

मामला के बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का गंभीर मामला सामने आया है। शाहपुर पुलिस ने नगर परिषद के भाजपा पार्षद के पुत्र अरशद के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा के अनुसार, छात्रा ने शिकायत में बताया कि आरोपी ने उसे सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर संपर्क किया। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर चैटिंग होने लगी। आरोपी ने विश्वास जीतने के बाद छात्रा को एक होटल में मिलने के लिए बुलाया।