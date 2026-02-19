मेट्रो के नाम पर दफ़न कर दी 125 साल पुरानी ‘धरोहर’, पुलिस थाने में केस दर्ज

MP News: इंदौर के दिल में चल रहे एक बड़े प्रोजेक्ट के बीच अचानक ऐसा खुलासा हुआ, जिसने पर्यावरण प्रेमियों को सड़क पर ला खड़ा किया। 125 साल पुरानी धरोहर पर चली कार्रवाई से सवालों का तूफान खड़ा हो गया। इंदौर के रानी सराय परिसर में स्थित करीब 125 पुरानी बावड़ी को मिट्टी डालकर मेट्रो रेल काॅर्पोरेशन ने बंद कर दिया है। इंदौर मेट्रो (Indore Metro) के अंडरग्राउंड स्टेशन का निर्माण करने के लिए बावड़ी को बंद कर तोड़ रहे थे, पर्यावरणविदों ने मौके पर पहुंचकर विरोध करते हुए काम रुकवाया। कार्रवाई के लिए पुलिस को शिकायत भी की है।