प्लॉट धारक को बड़ी राहत, अब ऑनलाइन मिलेगा नामांतरण और NOC

MP News: आइडीए के प्लॉट का नामांतरण कराना हो या फिर एनओसी लेना है, जिसके लिए संपत्ति मालिक को ऑफिस के चक्कर लगाना पड़ते थे। अब लोगों को इससे जल्द ही निजात मिल सकती है, क्योंकि एक महीने में आइडीए की सारी सेवाएं ऑनलाइन करने की तैयारी शुरू हो गई है। अफसरों के पास लोग शिकायत करते थे कि उन्होंने आइडीए के कामों के लिए चक्कर लगाना पड़ते हैं। इसे ध्यान में रख 1 जनवरी से लीज नवीनीकरण कार्य को ऑनलाइन किया गया था। इस व्यवस्था के तहत एक महीने में करीब 90 मामले सुलझाए गए, जिसका लोगों में अच्छा प्रतिसाद मिला।