तबादला सूची तैयार! MP पुलिस विभाग में जल्द ‘इधर से उधर’ होंगे अफसर

इंदौर डीआरपी लाइन में फिलहाल निरीक्षक स्तर के करीब एक दर्जन ऐसे पुलिस अधिकारी लंबे समय से मैदानी ड्यूटी या थाना मिलने के इंतजार में हैं। शहरी थानों में वैसे तो अनुशासहीनता की शिकायतों के आधार पर या भ्रष्ट आचरण और थानों पर नियंत्रण न होने के कारण कुछ थानों में टीआइ का फेरबदल समय-समय पर किया जाता रहा है, लेकिन शासन स्तर पर अभी ऐसे अधिकारियों की तबादला सूची जारी नहीं हो पाई है, जबकि राजनैतिक दबाव-प्रभाव से पदस्थ हुए अधिकारी कई क्रीम थानों में जमे हुए हैं।