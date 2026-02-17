भोजशाला पर हाईकोर्ट में सुनवाई को लेकर ट्विस्ट! अब चीफ जस्टिस तय करेंगे कौन करेगा सुनवाई….

कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद पक्षकारों को दो सप्ताह का समय दिया जाए ताकि वे आपत्तियां. सुझाव या सिफारिशें प्रस्तुत कर सकें। इसके बाद डिवीजन बेंच अंतिम सुनवाई करेगी। एएसआइ के 7 अप्रैल 2003 के आदेश को लेकर हाईकोर्ट में लंबित अपील को भी इनके साथ सुना जाए। हाईकोर्ट ने सोमवार को जो ऑर्डर जारी किया है, उसमें लिखा है कि. चूंकि इन केसों की सुनवाई चीफ जस्टिस या वरिष्ठतम जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ को करना है। ऐसे में इस याचिका को चीफ जस्टिस को भेजा जाए ताकि इन मामलों की सुनवाई के लिए जरूरी आदेश जारी हो सकें।