खजराना मंदिर गर्भगृह विवाद: VIP गुंडे को छोड़, छोटे कर्मचारियों पर प्रशासन ने की कार्रवाई

हालांकि पूरे घटनाक्रम में मुख्य भूमिका सतीश भाऊ की बताई जा रही है, लेकिन अब तक उनके खिलाफ प्रत्यक्ष कार्रवाई न होने से सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का कहना है कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए और यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो मुख्य आरोपी पर भी कार्रवाई जरूरी है। मंदिर जैसे आस्था केंद्रों में सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन प्रशासन और प्रबंधन दोनों की जिम्मेदारी है।