अब शराब की बोतलों पर लगेंगे Qr कोड ! जारी होगी नई आबकारी नीति

छोटे बार लो अलकोहल वाले ब्रांड के लिए है और इसकी फीस 2, 5 अथवा 10 लाख हो सकती है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो शहरों में बड़ी संख्या में छोटे बार खुल जाएंगे जिसका कई लोग विरोध कर रहे हैं। शराब की तस्करी रोकने के लिए बोतलों पर क्यूआर कोड लगाने का प्रस्ताव है। ट्रेस एंड ट्रैक के तहत क्यूआर कोड स्कैन लगाए जाएंगे। दावा है कि इन्हें स्कैन करते ही शराब किस फैक्ट्री की है, किस जिले में गई इसकी जानकारी सामने आ जाएगी।