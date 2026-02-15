खजराना गणेश मंदिर के गर्भगृह में घुसा VIP गैंगस्टर, गुर्गों के साथ की पूजा, रील भी बनाई, मचा बवाल

MP News: ऐसा लगता है कि इंदौर के खजराना गणेश मंदिर (Khajrana Ganesh Temple) के गर्भगृह में जाने की अनुमति रसूखदार नेताओं और बदमाशों को है। आम भक्त जहां दूर से दर्शन करते हैं, वही नियम विरूद्ध रसूखदार गर्भगृह में प्रवेश कर जाते है। विधायक गोलू शुक्ला के बेटे के बाद बदमाश सतीश भाऊ (Gangster Satish Bhau) खजराना गणेश मंदिर के गर्भगृह में अपनी पत्नी के साथ प्रवेश कर गया। बदमाश भाऊ शिवाजी जयंती पर यात्रा निकालता है। यात्रा का न्यौता देने के लिए दो दिन पहले भाऊ पत्नी और गुर्गों के साथ मंदिर पहुंचा।