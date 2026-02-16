नशे में शव से हैवानियत, आत्मा से बात करने किया टोटका, MBA छात्रा हत्याकांड में आरोपी का रौंगटे खड़े करने वाला खुलासा

पीयूष सनकी होने के साथ साथ नशे का भी काफी आदि है। बताया जा रहा है कि, हत्या वाले दिन मृतक के साथ शादी को लेकर विवाद हुआ था। पता चला है कि, आरोपी ने पीड़िता के फोन में एक चैटिंग एप देख लिया था। इससे उसे लगने लगा था कि, छात्रा उसके अलावा किसी और से भी बातें करती है। पीड़िता इससे शादी करना चाहती थी, लेकिन यही तैयार नहीं था। विवाद के बाद इसने पीड़िता की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने वहां नशा किया। साथ ही पीड़िता के साथ अमानवीय कृत्य भी किया। इसके बाद शव को कंबल से ढककर आरोपी वहीं से फरार हो गया।