‘सिर्फ 10 मिनट दीजिए…’, 12वीं के छात्र ने बिना वकील सुप्रीम कोर्ट को दी ऐसी दलीलें, पलट गया फैसला

Supreme Court Desision :मध्‍य प्रदेश के जबलपुर में रहने वाले 12वीं कक्षा के महज 19 वर्षीय छात्र अथर्व चतुर्वेदी ने पिछले दिनों सुप्प्रीम कोर्ट में सिर्फ 10 मिनट ऐसी दलीलें दी, जिसके बाद कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। ऐसा पहली बार है कि, जब बिना किसी वकालत की डिग्री के और बिना वकील के एक छात्र ने दलीलें देकर केस लड़ा, जिसे सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया है। बताया जा रहा है कि, छात्र के पास वकील को फीस देने के पैसे नहीं थे। उसने सिर्फ कानूनी आधिकारों के आधार पर सिर्फ किताबों से जानकारी लेकर कोर्ट के सामने अपना केस रखा था।