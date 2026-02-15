पश्चिमी विक्षोभ ने फिर बदला मौसम, 18-19 फरवरी को होगी बारिश, IMD का येलो अलर्ट

मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार, आगामी कुछ दिनों में दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। फिलहाल, सूबे में गुलाबी ठंड का अहसास हो रहा है। ज्यादातर शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ऊपर है। मौजूदा समय में सिर्फ तड़के और रात के समय हल्की ठंड महसूस हो रही है, जबकि कई क्षेत्रों में दिन में तीखी धूप का असर है, जो आगे भी लगातार बढ़ने की संभावना है।