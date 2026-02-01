एमपी के इस शहर ने केरल के पार्षदों को लुभाया, गवर्नर से की तारीफ

Kerala councilors- मध्यप्रदेश की व्यवसायिक राजधानी इंदौर, देशभर में सफाई में अव्वल है पर राजधानी भोपाल भी ज्यादा पीछे नहीं है। यहां की सुंदरता की भी हर कोई तारीफ करता है। राजधानी की स्वच्छता की सराहना करनेवालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। केरलवासी भी भोपाल के मुरीद हो गए हैं। वहां के पार्षदों और अन्य जनप्रतिनिधियों ने रविवार को राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मुलाकात की। इस मौके पर केरल के पार्षदों ने राजधानी के स्वच्छता प्रबंधन कार्यों की जमकर सराहना की।