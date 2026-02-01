मध्यप्रदेश में 5000 सरकारी शिक्षकों की बंपर भर्ती, तैयारी शुरू

बताया जा रहा है कि तीन हजार प्राथमिक और दो हजार माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय (ईएसबी) की ओर से प्रदेश भर के स्कूलों से प्राप्त मांग के आधार पर यह भर्ती की जा रही है। जुलाई व अगस्त से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। फिर शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। पात्रता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी चयन परीक्षा में शामिल होंगे। फिर चयन परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार होगी और उनकी पदस्थापना स्कूलों में की जाएगी।