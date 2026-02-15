80% महिलाओं के पास नहीं है मैरिज सर्टिफिकेट, ये है बड़ा कारण

इससे हाईरिक्क प्रेग्नेंसी की समय रहते पहचान कर मातृ-शिशु मृत्यु दर घटाने का लक्ष्य है। लेकिन यूनिक आइडी बनाने के लिए आधार, समग्र आइडी, मोबाइल नंबर और विवाह प्रमाण पत्र अनिवार्य होने से बड़ी संख्या में महिलाओं का पंजीयन अटक गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मुताबिक, प्रदेश की करीब 80 प्रतिशत महिलाओं के पास विवाह का कानूनी प्रमाण पत्र नहीं है, क्योंकि शादियां सामाजिक रीति-रिवाज से हुईं, पंजीयन नहीं कराया गया।