एमपी में 3.40 करोड़ से बन रही ‘सर्विस रोड’, 2.5 लाख लोगों को आने-जाने में होगा फायदा

MP News: नर्मदापुरम रोड की बदहाल सर्विस रोड की मरम्मत और निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। इस पहल से न केवल क्षेत्र की यातायात व्यवस्था सुधरेगी, बल्कि धूल के गुबार से जूझ रहे हजारों परिवारों को भी चैन की सांस मिलेगी। सर्विस रोड का यह निर्माण केवल यात्रियों के लिए ही नहीं, बल्कि सड़क किनारे बसी 35 से अधिक कॉलोनियों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। पत्रिका द्वारा दो महीनों से प्रमुखता से उठाए जा रहे मुद्दे का बड़ा असर हुआ है।