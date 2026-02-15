एमपी में पहली किन्नर शंकराचार्य का बड़ा कार्यक्रम, 4 जगद्गुरु और 5 महामंडलेश्वर बनाए

Shankaracharya Himangi Sakhi - एमपी में महाशिवरात्रि पर भव्य किन्नर सम्मेलन आयोजित किया गया है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित इस कार्यक्रम में देश की पहली किन्नर शंकराचार्य हिमांगी सखी का पट्टाभिषेक किया गया। पट्टाभिषेक में बड़ा निर्णय लेते हुए पहली किन्नर शंकराचार्य पीठ के रूप में राजस्थान के पुष्कर पीठ की घोषणा की गई।​ किन्नर धर्म सम्मेलन में 4 जगद्गुरु और 5 महामंडलेश्वर बनाने की घोषणा भी की गई।​ यहां 60 धर्मांतरित किन्नरों की घर वापसी भी हुई।