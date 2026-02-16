एमपी में मौसम ने तोड़ा 8 साल का रिकॉर्ड, फरवरी माह में ही चुभ रही धूप

MP Weather: सर्दी की विदाई शुरू हो चुकी है और गर्मी अपना असर दिखाने लगी है। अब तो रात में भी ठंड का असर कम होने लगा है। आगे भी तापमान में बढ़ोतरी का ट्रेंड रहने की संभावना है। इस समय विंड पैटर्न भी सेट नहीं है, इसलिए तापमान में भी लगातार उतार-चढ़ाव का दौर चल रहा है। सर्दी के मौसम के आखिरी माह का पहला पखवाड़ा बीत चुका है। आमतौर पर फरवरी के पहले पखवाड़े में ठंडक रहती है, लेकिन इस बार गर्मी अधिक है।