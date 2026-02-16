MP बजट सत्र में पेश होंगे 7 विधेयक, बड़े बदलाव की तैयारी में सरकार

वर्तमान में यह उद्योग कम होने से स्लेट और पेंसिल कर्मचारी बोर्ड वित्तीय बोझ का कारण बन रहा है। इसलिए स्लेट और पेंसिल कर्मचारी बोर्ड को समाप्त करके श्रम कल्याण बोर्ड में विलय करने का प्रस्ताव है। श्रम विभाग के अन्य विधेयक दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक है। यह ग्रामीण क्षेत्र में भी दुकानें 24 घंटे खुली रखने की अनुमति देने से संबंधित है। इसके पहले शहरी क्षेत्र में ऐसी अनुमति दी जा चुकी है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी रोजगार बढ़ाने के लिए इसका विस्तार करने की तैयारी है। वित्त विभाग के दो विधेयक आएंगे, एक पूरक बजट विधेयक और दूसरा इसका पैसा निकालने के लिए विनियोग विधेयक आएगा।