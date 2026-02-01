MP में हवाई सेवा का होगा विस्तार, 17 देशी-8 विदेशी शहरों के लिए नई फ्लाइट्स होंगी शुरू

प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित रूट्स पर फ्लाइट संचालन के लिए अपेक्षित वीजीएफ की राशि और साप्ताहिक फ्रिक्वेंसी का विवरण मांगा है। वीजीएफ की जानकारी भी एकतरफा ट्रिप और उसकी लंबाई के आधार पर बताने को कहा गयी। हालांकि वीजीएफ पात्रता का निर्धारण उसी कैलेंडर तिथि पर राउंड ट्रिप पूरी होने के बाद किया जाएगा। ऑपरेटर को घरेलू उड़ानों के लिए कम से कम 50 या उससे अधिक सीटों और अंतरराष्ट्रीय स्थलों के लिए कम से कम 180 या उससे अधिक सीटों वाले विमानों का संचालन करना होगा। उल्लेखनीय है कि इसके पहले अगस्त 2025 में नई उड़ानें शुरू करने के लिए टेंडर जारी किया गया था लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली थी।