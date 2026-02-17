बीजेपी में सब ठीक नहीं! MP में दो विधायक आमने-सामने, प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचा मामला

विवाद तब गहरा गया जब नरेंद्र प्रजापति ने सिद्धार्थ तिवारी के संस्थान से जुड़े एक कॉलेज के आसपास की सरकारी जमीन को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने सरकार से सीमांकन (डिमार्केशन) को लेकर प्रश्न पूछते हुए स्पष्ट जानकारी मांगी। जैसे ही यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, राजनीतिक गलियारों में घमासान मच गया। मीडिया से बातचीत में नरेंद्र प्रजापति ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि कॉलेज के आसपास सरकारी जमीन स्थित है, इसलिए उन्होंने सीमांकन की मांग उठाई है। उनका कहना है कि यह जनहित से जुड़ा मुद्दा है और पारदर्शिता जरूरी है।