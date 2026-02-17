Asia Cup Rising Stars: एमपी की इस धाकड़ खिलाड़ी का हुआ चयन, 10 साल की उम्र से शुरू किया था खेलना

MP News: सीधी जिले के चुरहट तहसील अंतर्गत पावा गांव निवासी शिक्षक दीनबंधु सिंह गहरवार की पुत्री निकिता सिंह (Nikita Singh) उर्फ निक्की ने प्रदेश सहित जिले का नाम रोशन करते हुए एशिया कप राइजिंग स्टार प्रतियोगिता में स्थान बनाया है। वह एशिया कप राइजिंग स्टार (Asia Cup Rising Stars) प्रतियोगिता में भारत का बतौर आलराउंडर प्रतिनिधित्व करेगी। एशिया कप टी-20 महिला क्रिकेट का प्रतिनिधित्व करने के लिए थाइलैंड पहुंच चुकी है। क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन थाइलैंड की राजधानी बैंकाक में आयोजित होगा।