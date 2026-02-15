महाशिवरात्रि पर मंदिर जा रहे पुजारी की गला रेतकर हत्या, शहर में तनाव के हालात

Sidhi News : एक तरफ जहां महाशिवरात्रि पर हर तरफ माहौल भक्तिमय नजर आ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इस पावन पर्व पर मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कुसमी थाना इलाके से एक सनसनीखेज हत्याकांड ने बड़े इलाके में तनाव के हालात उत्पन्न कर दिए हैं। सुबह-सुबह जब श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना में जुटे थे, तभी शहर में पूजा करने मंदिर जा रहे एक पुजारी की गला रेतकर निर्मम हत्या की गई है। घटना ने शहरवासियों को झकझोर कर रख दिया है।