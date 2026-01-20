20 जनवरी 2026,

सीधी

अनियंत्रित होकर पोल से टकराकर पलटा रेत से भरा डंपर, क्लीनर की मौत ड्राइवर गंभीर

Road Accident : गांधी चौक इलाके में देर रात अनियंत्रित होकर एक रेत से भरा डंपर बिजली के खंभे से टकराकर पलट गया। हादसे में डंपर के क्लीनर की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि ड्राइवर की हालत गंभीर है।

Google source verification

सीधी

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 20, 2026

Road Accident

रेत से भरा डंपर पलटने से क्लीनर की मौत (Photo Source- Patrika Input)

Road Accident :मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम ये है कि, यहां रोजाना सैकड़ों लोग हादसों में घायल हो रहे हैं। इनमें से दर्जनों अपनी जान भी गवा रहे हैं। ताजा मामला सीधी जिले का है, जहां रेत से भरा ट्रक पलटने से क्लीनर की दर्दनाक मौत हो गई और जबकि, ड्राइवर की हालत गंभीर है। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुर कर दी है।

दरअसल, हादसा शहर के गांधी चौक बाजार क्षेत्र का है, जहां सुबह से लोगों की भीड़ रही। घटना देर रात की बताई जा रही है। हादसे में हाइवा ट्रक सवार क्लीनर की मौके पर मौत हो गई और ड्राइवर की हालत गंभीर है। ड्राइवर को जिला अस्पताल से रीवा उपचार के लिए रेफर किया गया है।

पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरु कर दी गई है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के गांधी चौक से अस्पताल चौक सड़क मार्ग का है। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Sidhi / अनियंत्रित होकर पोल से टकराकर पलटा रेत से भरा डंपर, क्लीनर की मौत ड्राइवर गंभीर

