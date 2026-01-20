अनियंत्रित होकर पोल से टकराकर पलटा रेत से भरा डंपर, क्लीनर की मौत ड्राइवर गंभीर

Road Accident :मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम ये है कि, यहां रोजाना सैकड़ों लोग हादसों में घायल हो रहे हैं। इनमें से दर्जनों अपनी जान भी गवा रहे हैं। ताजा मामला सीधी जिले का है, जहां रेत से भरा ट्रक पलटने से क्लीनर की दर्दनाक मौत हो गई और जबकि, ड्राइवर की हालत गंभीर है। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुर कर दी है।