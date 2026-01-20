अनियंत्रित होकर पोल से टकराकर पलटा रेत से भरा डंपर, क्लीनर की मौत ड्राइवर गंभीर

रेत से भरा डंपर पलटने से क्लीनर की मौत (Photo Source- Patrika Input)
Road Accident :मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम ये है कि, यहां रोजाना सैकड़ों लोग हादसों में घायल हो रहे हैं। इनमें से दर्जनों अपनी जान भी गवा रहे हैं। ताजा मामला सीधी जिले का है, जहां रेत से भरा ट्रक पलटने से क्लीनर की दर्दनाक मौत हो गई और जबकि, ड्राइवर की हालत गंभीर है। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुर कर दी है।
दरअसल, हादसा शहर के गांधी चौक बाजार क्षेत्र का है, जहां सुबह से लोगों की भीड़ रही। घटना देर रात की बताई जा रही है। हादसे में हाइवा ट्रक सवार क्लीनर की मौके पर मौत हो गई और ड्राइवर की हालत गंभीर है। ड्राइवर को जिला अस्पताल से रीवा उपचार के लिए रेफर किया गया है।
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरु कर दी गई है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के गांधी चौक से अस्पताल चौक सड़क मार्ग का है। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है।
बड़ी खबरेंView All
सीधी
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग