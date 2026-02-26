MP में 1 लाख रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया कर्मचारी, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन अधिकारियों और कर्मचारियों को लोकायुक्त के द्वारा घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा जाता है। ऐसा ही मामला सीधी जिले से सामने आया है। जहां रीवा लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए एक भू-अर्जन कर्मचारी को 1 लाख रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है।