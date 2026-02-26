26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीधी

MP में 1 लाख रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया कर्मचारी, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्य प्रदेश के सीधी जिले में लोकायुक्त ने 1 लाख रूपये की रिश्वत लेते भू-अर्जन कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है।

less than 1 minute read
Google source verification

सीधी

image

Himanshu Singh

Feb 26, 2026

sidhi news

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन अधिकारियों और कर्मचारियों को लोकायुक्त के द्वारा घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा जाता है। ऐसा ही मामला सीधी जिले से सामने आया है। जहां रीवा लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए एक भू-अर्जन कर्मचारी को 1 लाख रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है।

दरअसल, भू अर्जन के कर्मचारी भूपेन्द्र पांडेय के द्वारा फोर लेन सड़क में जमीन का मुआवजा राशि दिलाने के एवज में मांगी रिश्वत मांगी जा रही थी। एक लाख की रिश्वत फरियादी पहले ही दे चुका था। आगे की कार्रवाई जारी है।

खबर अपडेट हो रही है….

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Feb 2026 03:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sidhi / MP में 1 लाख रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया कर्मचारी, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

सीधी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Asia Cup Rising Stars: एमपी की इस धाकड़ खिलाड़ी का हुआ चयन, 10 साल की उम्र से शुरू किया था खेलना

All-Rounder Nikita Singh from sidhi selected for Asia Cup Rising Stars 2026 MP News
सीधी

महाशिवरात्रि पर पुजारी की हत्या करने वाला पकड़ाया, आरोपी की मीट शॉप सील, सीधी में तनाव

Sidhi News
सीधी

महाशिवरात्रि पर मंदिर जा रहे पुजारी की हत्या, MP के सीधी में तनाव

Mahashivratri पर MP के सीधी में पुजारी की हत्या, जांच जारी
सीधी

एमपी के सीधी में महिला के साथ बर्बरता, लाठी-लात-घूंसे बरसाए, बाल पकड़कर जमीन पर पटका

Brutality against a woman in Bahri village of Sidhi
सीधी

एमपी में 5 हजार की रिश्वत लेते BMO रंगे हाथों गिरफ्तार, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

sidhi news
सीधी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.