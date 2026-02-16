महाशिवरात्रि पर पुजारी की हत्या करने वाला पकड़ाया, आरोपी की मीट शॉप सील, सीधी में तनाव

Sidhi News :मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कुसमी इलाके में रविवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर पूजा करके लौट रहे हनुमान मंदिर के पुजारी की हत्या बेरहमी से हत्या करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि, 75 वर्षीय पुजारी इंद्रभान द्विवेदी की हत्या उस वक्त की गई है, जब वो मंदिर से पूजा कर लौट रहे थे। घटना के बाद से ही इलाके में तनाव के हालात हैं। आक्रोशित भीड़ की मांग पर पुलिस ने पकड़े गए आरोपी की मुर्गा-मीट शॉप के साथ साथ घर को सील कर दिया गया है। फिलहाल, आरोपी से पूछताछ की जा रही है।