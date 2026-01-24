24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीधी

डीजल से भरा टैंकर पलटा, हादसे के बाद बाल्टियां लेकर टूट पड़ा गांव VIDEO

Diesel Tanker Overturned: एमपी के सीधी जिले का मामला, यहां अमिलिया थाना क्षेत्र के कोलदहा सोन पुल के पास पलटा डीजल टैंकर, लूटने वालों में मची होड़..

2 min read
Google source verification

सीधी

image

Sanjana Kumar

Jan 24, 2026

Diesel tanker overturned

Diesel tanker overturned: सीधी जिल में सड़क हादसा, सड़क पर पलटा पड़ा डीजल टैंकर, जान-जोखिम में डाल बाल्टियों में डीजल भरते ग्रामीण। (सभी फोटो: पत्रिका)

Diesel Tanker Overturned: अमिलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कोलदहा सोन पुल के पास शुक्रवार देर शाम उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब मोड़ पर अचानक एक डीजल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि टैंकर का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में टैंकर चालक को गंभीर चोटें आईं, वहीं क्लीनर भी घायल हो गया, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मच गई डीजल लूट

एमपी के सीधी जिले में हुए हादसे के बाद जहां एक ओर सड़क पर यातायात बाधित हो गया, वहीं दूसरी ओर घटनास्थल पर डीजल लूट का नजारा देखने को मिला। टैंकर पलटते ही आसपास के ग्रामीणों और राहगीरों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। लोग हाथों में बाल्टी, डिब्बे, केन और अन्य बर्तन लेकर टैंकर से बह रहे डीजल को लूटने में जुट गए। देखते ही देखते सड़क किनारे मानो डीजल बटोरने की होड़ मच गई।

देर से आई डायल 112

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, डायल-112 की टीम के मौके पर पहुंचने में देरी हुई, जिसका फायदा उठाकर लोग बेखौफ होकर डीजल भरते रहे। हैरानी की बात यह रही कि पुलिस का डर भी लोगों को नहीं रोक पाया। जबकि डीजल जैसे अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ के खुले में फैलने से कभी भी चिंगारी लग सकती थी, जिससे बड़ा विस्फोट और जानमाल का भारी नुकसान हो सकता था।

जान जोखिम में डाल डीजल भर कर ले गए लोग

स्थानीय लोगों ने बताया कि यदि थोड़ी-सी भी चूक होती, तो यह स्थान आग के गोले में तब्दील हो सकता था। गनीमत यह रही कि किसी तरह कोई स्पार्क नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा टल गया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया।जानकारी के मुताबिक, यह डीजल टैंकर उत्तर प्रदेश की ओर से बहरी की तरफ जा रहा था।

ये भी पढ़ें

चार चिट्ठियां, फिर भी कैबिनेट मंत्री को नहीं मिला बंगला, राज्य मंत्री का चला जादू
भोपाल
Rajya Mantri Mohan Nagar Bungalow dispute

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

24 Jan 2026 10:23 am

Published on:

24 Jan 2026 10:21 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sidhi / डीजल से भरा टैंकर पलटा, हादसे के बाद बाल्टियां लेकर टूट पड़ा गांव VIDEO

बड़ी खबरें

View All

सीधी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अनियंत्रित होकर पोल से टकराकर पलटा रेत से भरा डंपर, क्लीनर की मौत ड्राइवर गंभीर

Road Accident
सीधी

‘किससे कहें दिल की बात…सुनने वाले कोई नहीं’, महिलाओं ने बताया अपना दर्द

sidhi-news
सीधी

चौकी प्रभारी पर 50 हजार रुपये रिश्वत लेने का आरोप, एसपी तक पहुंची शिकायत

sidhi
सीधी

एमपी बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट, एडमिट कार्ड में शामिल होगी ये चीज

MP Board Exam 2026 QR Code in MP Board Admit Card
सीधी

एमपी के लकदक रिसॉर्ट में खतरनाक बाघिन ने डाल लिया डेरा, स्विमिंग पूल पर शावक कर रहे अठखेलियां

भव्य रिसॉर्ट पर बाघिन का कब्जा
सीधी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.