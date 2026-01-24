डीजल से भरा टैंकर पलटा, हादसे के बाद बाल्टियां लेकर टूट पड़ा गांव VIDEO

Diesel tanker overturned: सीधी जिल में सड़क हादसा, सड़क पर पलटा पड़ा डीजल टैंकर, जान-जोखिम में डाल बाल्टियों में डीजल भरते ग्रामीण। (सभी फोटो: पत्रिका)
Diesel Tanker Overturned: अमिलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कोलदहा सोन पुल के पास शुक्रवार देर शाम उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब मोड़ पर अचानक एक डीजल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि टैंकर का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में टैंकर चालक को गंभीर चोटें आईं, वहीं क्लीनर भी घायल हो गया, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
एमपी के सीधी जिले में हुए हादसे के बाद जहां एक ओर सड़क पर यातायात बाधित हो गया, वहीं दूसरी ओर घटनास्थल पर डीजल लूट का नजारा देखने को मिला। टैंकर पलटते ही आसपास के ग्रामीणों और राहगीरों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। लोग हाथों में बाल्टी, डिब्बे, केन और अन्य बर्तन लेकर टैंकर से बह रहे डीजल को लूटने में जुट गए। देखते ही देखते सड़क किनारे मानो डीजल बटोरने की होड़ मच गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, डायल-112 की टीम के मौके पर पहुंचने में देरी हुई, जिसका फायदा उठाकर लोग बेखौफ होकर डीजल भरते रहे। हैरानी की बात यह रही कि पुलिस का डर भी लोगों को नहीं रोक पाया। जबकि डीजल जैसे अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ के खुले में फैलने से कभी भी चिंगारी लग सकती थी, जिससे बड़ा विस्फोट और जानमाल का भारी नुकसान हो सकता था।
स्थानीय लोगों ने बताया कि यदि थोड़ी-सी भी चूक होती, तो यह स्थान आग के गोले में तब्दील हो सकता था। गनीमत यह रही कि किसी तरह कोई स्पार्क नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा टल गया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया।जानकारी के मुताबिक, यह डीजल टैंकर उत्तर प्रदेश की ओर से बहरी की तरफ जा रहा था।
बड़ी खबरेंView All
सीधी
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग