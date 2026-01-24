डीजल से भरा टैंकर पलटा, हादसे के बाद बाल्टियां लेकर टूट पड़ा गांव VIDEO

एमपी के सीधी जिले में हुए हादसे के बाद जहां एक ओर सड़क पर यातायात बाधित हो गया, वहीं दूसरी ओर घटनास्थल पर डीजल लूट का नजारा देखने को मिला। टैंकर पलटते ही आसपास के ग्रामीणों और राहगीरों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। लोग हाथों में बाल्टी, डिब्बे, केन और अन्य बर्तन लेकर टैंकर से बह रहे डीजल को लूटने में जुट गए। देखते ही देखते सड़क किनारे मानो डीजल बटोरने की होड़ मच गई।