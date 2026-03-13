LPG गैस सिलेंडर को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा, कलेक्टर बंगले के सामने किया अनोखा प्रदर्शन

दरअसल, पिछले लगभग एक सप्ताह से सीधी शहर में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस को लेकर अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। कई पेट्रोल पंपों पर भी लोगों को ईंधन के लिए परेशान होना पड़ा। इसी बीच गुरुवार को कलेक्टर एवं अपर कलेक्टर बीपी पांडे की ओर से एक एडवाइजरी जारी कर कहा गया था कि जिले में किसी भी प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ की कमी नहीं है और लोग सामान्य रूप से ईंधन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि प्रशासन के इस दावे के विपरीत शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोग खाली सिलेंडर लेकर कलेक्टर बंगले पहुंच गए, जिससे प्रशासनिक दावों पर सवाल खड़े होने लगे।