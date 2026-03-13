13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीधी

LPG गैस सिलेंडर को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा, कलेक्टर बंगले के सामने किया अनोखा प्रदर्शन

MP News: रसोई गैस की किल्लत को लेकर उपभोक्ताओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। करीब 70–80 लोग खाली सिलेंडर लेकर कलेक्टर बंगले पहुंच गए।

2 min read
Google source verification

सीधी

image

Akash Dewani

Mar 13, 2026

Public Outrage Erupts Over LPG Gas Cylinder shortage near sidhi collector bungalow mp news

Public Outrage Erupts Over LPG Gas Cylinder shortage (फोटो- Patrika.com)

LPG Gas Cylinder: सीधी शहर में रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति में आ रही बाधा को लेकर उपभोक्ताओं का गुस्सा शुक्रवार को सड़कों पर दिखाई दिया। घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत से परेशान लोग सुबह खाली सिलेंडर लेकर कलेक्टर बंगले पहुंच गए और प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से तत्काल गैस और अन्य ईंधनों की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित कराने की मांग की।

बताया गया कि पिछले तीन से चार दिनों से उपभोक्ता गैस एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। प्रदर्शन में शामिल ग्रामीण अंजनी गुप्ता ने बताया कि कई बार एजेंसी जाने के बावजूद सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। मजबूर होकर करीब 70 से 80 लोग खाली सिलेंडर लेकर कलेक्टर बंगले पहुंचे हैं ताकि प्रशासन उनकी समस्या सुने। (MP News)

एडवाइजरी के बाद भी बनी रही किल्लत

दरअसल, पिछले लगभग एक सप्ताह से सीधी शहर में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस को लेकर अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। कई पेट्रोल पंपों पर भी लोगों को ईंधन के लिए परेशान होना पड़ा। इसी बीच गुरुवार को कलेक्टर एवं अपर कलेक्टर बीपी पांडे की ओर से एक एडवाइजरी जारी कर कहा गया था कि जिले में किसी भी प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ की कमी नहीं है और लोग सामान्य रूप से ईंधन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि प्रशासन के इस दावे के विपरीत शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोग खाली सिलेंडर लेकर कलेक्टर बंगले पहुंच गए, जिससे प्रशासनिक दावों पर सवाल खड़े होने लगे।

एसडीएम का बयान बना चर्चा का विषय

मामले में गोपद बनास के एसडीएम राकेश शुक्ला ने कहा कि जिले में किसी भी प्रकार के ईंधन की कमी नहीं है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कहा कि उन्हें गैस एजेंसी में जाकर समस्या का समाधान कराना चाहिए। एसडीएम ने कहा, “जिले में ईंधन की कोई कमी नहीं है। आप लोग यहां क्यों आए हैं? गैस एजेंसी में जाइए, वहीं निराकरण होगा। यहां कुछ नहीं मिलेगा।”

एसडीएम के इस बयान के बाद मौके पर मौजूद लोगों में नाराजगी भी देखी गई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब गैस एजेंसियों में सिलेंडर उपलब्ध ही नहीं है तो आम लोग अपनी समस्या लेकर आखिर कहां जाएं। फिलहाल प्रशासन लोगों को समझाइश देकर वापस भेजने में जुटा रहा, लेकिन गैस आपूर्ति को लेकर उपभोक्ताओं की नाराजगी अभी भी बनी हुई है। (MP News)

ये भी पढ़ें

MP में 18000 करोड़ की लगात से बिछेगी नई रेल लाइन, इन गांवों से ली जाएगी जमीन, जारी होगी सूची
बड़वानी
manmad-indore railway line construction project land acquisition list to release next week mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Mar 2026 12:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sidhi / LPG गैस सिलेंडर को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा, कलेक्टर बंगले के सामने किया अनोखा प्रदर्शन

बड़ी खबरें

View All

सीधी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जश्न के बीच ‘धांय धांय धांय…’,बंदूक लहराकर आए युवक ने ‘रितिका’ को मारी गोली

Ritika was shot dead
सीधी

MP News: कांग्रेस नेत्री ने ‘CEO’ को पहनाया भाजपा का पट्टा

sidhi news
सीधी

MP में 1 लाख रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया कर्मचारी, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

sidhi news
सीधी

Asia Cup Rising Stars: एमपी की इस धाकड़ खिलाड़ी का हुआ चयन, 10 साल की उम्र से शुरू किया था खेलना

All-Rounder Nikita Singh from sidhi selected for Asia Cup Rising Stars 2026 MP News
सीधी

महाशिवरात्रि पर पुजारी की हत्या करने वाला पकड़ाया, आरोपी की मीट शॉप सील, सीधी में तनाव

Sidhi News
सीधी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.