जश्न के बीच ‘धांय धांय धांय…’,बंदूक लहराकर आए युवक ने ‘रितिका’ को मारी गोली

उदय सिंह की माने तो शाम तकरीबन 6:30 बजे गाजे बाजे के साथ डांस करते हुए अस्पताल से बेटे को लेकर मवई गांव पहुंचे और जहां बच्चे को गृह प्रवेश करने ले जा रहे थे। इसी दौरान शराब के नशे में धुत गांव के ही ऋषि सिंह नामक युवक ने पहले तो बंदूक लहराई और इसके बाद बगल से गुजरी उसकी बहन रितिका को आरोपी ने बुलाया और जैसे ही उसकी बहन पीछे की ओर घूमी तो आरोपी ने बंदूक से गोली मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही रितिका गिर गई।