28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीधी

MP News: कांग्रेस नेत्री ने ‘CEO’ को पहनाया भाजपा का पट्टा

MP News: मध्य प्रदेश के सीधी जिले में जनपद अध्यक्ष ने सीईओ को भाजपा का पट्टा पहना दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

सीधी

image

Himanshu Singh

Feb 28, 2026

sidhi news

MP News: मध्य प्रदेश के सीधी जिले के रामपुर नैकिन जनपद पंचायत में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान एक अनोखा विरोध देखने को मिला। बताया जा रहा है कि पूरा मामला हाल ही में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम से उत्पन्न हुआ, जिसमें जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कई जनपद सदस्य मंच पर नजर नहीं आए थे। जानकारी के अनुसार जनपद अध्यक्ष उर्मिला साकेत, उपाध्यक्ष एवं कई जनपद सदस्यों ने दुखी होकर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजीव तिवारी को भाजपा का पट्टा पहनाकर स्वागत किया।

इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सामूहिक विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की गई। अध्यक्ष उर्मिला साकेत ने कहा कि जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को अपेक्षित सम्मान नहीं मिल रहा है, जिससे जनप्रतिनिधियों में असंतोष की स्थिति बन रही है। उनका कहना था कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को सरकारी कार्यक्रमों में उचित स्थान और सम्मान मिलना चाहिए।

मामले में विधायक प्रतिनिधि ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो होली पर्व के एक सप्ताह बाद वे क्रमिक अनशन पर बैठेंगे, हड़ताल करेंगे तथा जनपद पंचायत कार्यालय का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की अनदेखी लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है और आवश्यक हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं, जब इस संबंध में सीईओ राजीव तिवारी से चर्चा की गई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस विषय में हमारा किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं है। मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

होली पर्व के बाद इस मुद्दे को लेकर जनपद पंचायत में सियासी गतिविधियां तेज होने की संभावना जताई जा रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस विवाद को संवाद के माध्यम से सुलझाता है या फिर आंदोलन की स्थिति निर्मित होती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Feb 2026 08:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sidhi / MP News: कांग्रेस नेत्री ने ‘CEO’ को पहनाया भाजपा का पट्टा

बड़ी खबरें

View All

सीधी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में 1 लाख रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया कर्मचारी, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

sidhi news
सीधी

Asia Cup Rising Stars: एमपी की इस धाकड़ खिलाड़ी का हुआ चयन, 10 साल की उम्र से शुरू किया था खेलना

All-Rounder Nikita Singh from sidhi selected for Asia Cup Rising Stars 2026 MP News
सीधी

महाशिवरात्रि पर पुजारी की हत्या करने वाला पकड़ाया, आरोपी की मीट शॉप सील, सीधी में तनाव

Sidhi News
सीधी

महाशिवरात्रि पर मंदिर जा रहे पुजारी की हत्या, MP के सीधी में तनाव

Mahashivratri पर MP के सीधी में पुजारी की हत्या, जांच जारी
सीधी

एमपी के सीधी में महिला के साथ बर्बरता, लाठी-लात-घूंसे बरसाए, बाल पकड़कर जमीन पर पटका

Brutality against a woman in Bahri village of Sidhi
सीधी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.