MP News: कांग्रेस नेत्री ने ‘CEO’ को पहनाया भाजपा का पट्टा

मामले में विधायक प्रतिनिधि ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो होली पर्व के एक सप्ताह बाद वे क्रमिक अनशन पर बैठेंगे, हड़ताल करेंगे तथा जनपद पंचायत कार्यालय का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की अनदेखी लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है और आवश्यक हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं, जब इस संबंध में सीईओ राजीव तिवारी से चर्चा की गई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस विषय में हमारा किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं है। मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहता हूं।