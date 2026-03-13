MP में 18000 करोड़ की लगात से बिछेगी नई रेल लाइन, इन गांवों से ली जाएगी जमीन, जारी होगी सूची

निमाड़ क्षेत्र मनमाड़ इंदौर रेलवे संघर्ष समिति के वरिष्ठ सदस्य खलघाट निवासी कैलाश पाटीदार ने क्षेत्र के सांसद को केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर से धार जिले की बाकी बची अधिग्रहण की कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ करने की मांग की है। पाटीदार ने बताया कि महाराष्ट्र में अधिग्रहण होने के साथ कई स्थानों पर मुआवजा वितरण का काम भी चल रहा है, लेकिन मप्र में अभी तक अधिग्रहण पूर्ण नहीं होने से परियोजना के काम में देरी हो रही है, जो चिंता का विषय है। जैसे ही मप्र के जिलों में अधिग्रहण पूरा होगा। वैसे ही मुआवजा वितरण शुरू होगा।