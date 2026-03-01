एमपी में किसानों को कर्ज में बड़ी राहत, सरकार ने योजना के लिए 3909 करोड़ की दी मंजूरी

Farmer loan scheme- मध्यप्रदेश में सोमवार को राज्य की पहली कृषि कैबिनेट आयोजित की गई। बड़वानी जिले के भीलट बाबा देवस्थल नागलवाड़ी में मंत्रि परिषद की यह अहम बैठक हुई। कृषि कैबिनेट में किसानों के हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रदेश के कृषि, सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य, उद्यानिकी और सहकारिता विभाग से संबंधित कुल 27500 करोड़ रुपए की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य कैबिनेट ने किसानों को कृषि कर्ज में बड़ी राहत दी। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही ब्याज अनुदान योजना के लिए मंत्रि परिषद ने 3909 करोड़ रुपए मंजूर किए। इसी के साथ योजना के अगले 5 साल तक चलने की भी राह खुल गई।